Pluies orageuses attendues cette nuit | Les régions concernées

Le temps se gâte sur une grande partie de la Tunisie cette nuit, selon le dernier bulletin météo diffusé par l’Institut national de la météorologie (INM) ce vendredi 13 février 2026.

Le ciel deviendra progressivement nuageux sur le nord et localement le centre du pays et des pluies éparses sont attendues durant la nuit, prenant parfois un caractère orageux, ajoute la même source.

Au sud, le ciel restera partiellement voilé par des nuages passagers, mais des tourbillons de sable et de poussière sont prévus, entraînant une baisse significative de la visibilité horizontale.



Les thermomètres afficheront des valeurs variant entre 8°C et 13°C au Nord et dans les hauteurs ouest et entre 14°C et 20°C dans le reste du pays avec des minimales plus douces pouvant atteindre 23°C à l’extrême Sud-Est.

