Ramadan 2026 | Horaires des pharmacies en Tunisie

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie (Cnopt) a annoncé, ce vendredi 13 février 2026, les horaires des pharmacies pendant le mois de Ramadan.

Ci-dessous les horaires d’ouverture et de fermeture des pharmacies tels annoncés par le Cnopt pour le mois de Ramadan prévu pour le 18 ou le 19 février courant :

Du lundi au vendredi :

Catégorie A (jour): 8h30 – 17h30 (avec autorisation de fermeture à 16h00);

Catégorie A de garde : 8h30 – 19h30;

Catégorie B (nuit) : 19h30 – 8h30.

Samedi :

Catégorie A : 8h30 – 13h;

Catégorie A de garde : 8h30 – 19h30;

Catégorie B : 19h30 – 8h30.

Dimanche et jours fériés :