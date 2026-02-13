Ramadan 2026 | Horaires des pharmacies en Tunisie

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie (Cnopt) a annoncé, ce vendredi 13 février 2026, les horaires des pharmacies pendant le mois de Ramadan.
Ci-dessous les horaires d’ouverture et de fermeture des pharmacies tels annoncés par le Cnopt pour le mois de Ramadan prévu pour le 18 ou le 19 février courant :
Du lundi au vendredi :
- Catégorie A (jour): 8h30 – 17h30 (avec autorisation de fermeture à 16h00);
- Catégorie A de garde : 8h30 – 19h30;
- Catégorie B (nuit) : 19h30 – 8h30.
Samedi :
- Catégorie A : 8h30 – 13h;
- Catégorie A de garde : 8h30 – 19h30;
- Catégorie B : 19h30 – 8h30.
Dimanche et jours fériés :
- Catégorie A de garde : 8h30 – 19h30;
- Catégorie B : 19h30 – 8h30.
