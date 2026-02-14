Drogue à l’école | Faisons des victimes potentielles des acteurs de la prévention

L’appel du président de la République, le mardi 11 février 2026, à une mobilisation nationale contre la drogue en milieu éducatif a relancé un débat que beaucoup de familles vivent déjà au quotidien. Derrière les chiffres et les discours officiels, il y a des familles fragilisées, des parents inquiets, du personnel éducatif de terrain souvent démuni et surtout des ados et des jeunes confrontés, parfois très tôt, à des réalités qui les dépassent.

Tarek Kaouache *

La présence de substances psychoactives à l’intérieur et aux abords des établissements éducatifs constitue une menace réelle pour nos enfants, nos ados et nos jeunes, pour leurs familles et pour la cohésion sociale dans son ensemble. Personne ne peut nier l’aggravation de la situation ces dernières années. Il faut d’ailleurs reconnaître que ce phénomène ne concerne plus uniquement les garçons : il touche également, et de plus en plus, les filles. Longtemps moins visibles, les conduites à risque féminines ont été sous-estimées ; leur progression révèle des mutations sociales profondes, où les modèles de consommation, les pressions et les vulnérabilités évoluent aussi pour les adolescentes.

Face à ce défi, une question s’impose : la réponse peut-elle se limiter à davantage de contrôle et à quelques séquences ou affiches de sensibilisation ajoutées aux programmes ?

Aller au-delà du tout sécuritaire

Renforcer la sécurité autour des établissements est nécessaire. Démanteler les réseaux de trafic est indispensable. Mais l’expérience montre qu’aucune stratégie exclusivement sécuritaire ne suffit, surtout lorsqu’il s’agit d’ados et de jeunes.

À cet âge, on cherche à s’affirmer, à tester les limites, à appartenir à un groupe. L’influence des pairs est déterminante. Un message venu «d’en haut», même pertinent, peut être accueilli avec distance, non par rejet systématique, mais parce que la jeunesse se construit aussi dans l’autonomie et la confrontation.

Il devient donc essentiel de changer de regard : ne plus considérer les ados et les jeunes uniquement comme des publics à protéger, mais comme des partenaires capables d’agir.

Responsabiliser plutôt que surveiller

Confier à des élèves et étudiants un rôle actif dans la prévention — médiateurs pairs, ambassadeurs de santé, animateurs de clubs — n’est pas un simple affichage. C’est un choix éducatif fort.

Il est important de le dire clairement : cette mission n’a rien à voir avec la délation. Il ne s’agit pas de transformer les ados et les jeunes en surveillants de leurs camarades, mais en relais de prévention, en soutiens attentifs capables d’écouter, d’alerter avec discernement et d’encourager un camarade en difficulté à se tourner vers un adulte de confiance.

La confiance responsabilise. Lorsqu’un ado ou un jeune se voit confier une telle mission, il se sent reconnu. Il n’est plus seulement destinataire d’un message ; il en devient acteur. Cette reconnaissance renforce l’estime de soi et le sens des responsabilités.

On banalise plus difficilement un comportement que l’on combat publiquement. En portant un message de prévention, l’ado ou le jeune l’intègre à son identité et devient plus attentif à ses propres choix. Cette cohérence intérieure constitue une protection bien plus durable que la seule crainte de la sanction.

Ces engagements développent en outre des compétences essentielles : écouter, argumenter, résister à la pression du groupe, prendre la parole. La prévention devient alors un apprentissage concret de la citoyenneté.

La force de la parole entre pairs

Il ne faut pas sous-estimer l’impact d’une parole échangée entre ados et jeunes. Dans une cour d’établissement, dans un club ou sur un groupe de discussion, un témoignage sincère peut peser davantage qu’un discours institutionnel.

Un conseil donné par un camarade est souvent perçu comme plus authentique qu’une injonction officielle. Il peut ouvrir un dialogue, dissiper une fausse idée, éviter une première expérimentation. Cette proximité crée une crédibilité que les campagnes classiques peinent parfois à atteindre.

Partout où la prévention par les pairs a été structurée, les résultats ont montré que lorsque les ados et les jeunes participent à la conception et à l’animation des actions, ils ne se contentent pas de répéter un message : ils se l’approprient.

Construire une stratégie participative

Il ne s’agit pas d’opposer sécurité et participation. La protection des établissements et la lutte contre les réseaux doivent être conduites avec fermeté. Mais elles gagneraient en efficacité si elles s’accompagnaient d’une politique structurée de participation des ados et des jeunes :

– former des médiateurs pairs au sein des établissements ;

– encourager la création de clubs de prévention animés par des ados et des jeunes ;

– associer les organisations de jeunesse à la conception des campagnes ;

– ouvrir des espaces de parole réguliers, sans crainte de jugement.

Impliquer les ados et les jeunes ne les expose pas ; cela les renforce et consolide le tissu éducatif.

Accompagner et protéger sans infantiliser

La lutte contre la drogue dans les établissements de l’enseignement est un enjeu majeur pour notre société. Mais protéger ne signifie pas infantiliser. La jeunesse tunisienne n’est ni naïve ni indifférente. Elle a besoin d’écoute, de repères clairs et de responsabilités assumées.

Faire des ados et des jeunes des acteurs de la prévention, c’est parier sur leur intelligence et leur sens moral. C’est reconnaître qu’ils peuvent être une partie essentielle de la solution.

Une réponse durable suppose de conjuguer fermeté, pédagogie et confiance. C’est en associant pleinement les ados et les jeunes à l’effort collectif que nous construirons une prévention crédible, vivante et réellement efficace.

Texte rédigé avec le recours à l’IA.

* Parent inquiet et engagé.