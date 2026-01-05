L’affaire de «l’appareil secret d’Ennahdha» à nouveau reportée

L’examen de l’affaire de « l’appareil secret » du parti islamiste Ennahdha a été à nouveau reporté. La prochaine audience est prévue pour le 3 mars prochain.

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès du tribunal de première instance de Tunis qui a pris cette décision ce lundi 5 janvier 2026, a également rejeté la demande de libération présenté par l’avocat de l’un des accusés poursuivi dans cette affaire.

Dans cette affaire, on compte plusieurs accusés, notamment des responsables sécuritaires et des hommes politiques, à l’instar de Fathi Baldi , Rached Ghannouchi et Ali Larayedh qui sont en détention.

Ces derniers sont accusés par le comité de défense dans l’affaires des assassinats politiques de Chokri Belaid (6 février 2013) et Mohamed Brahmi (25 juillet 2025) de liens avec l’appareil secret qui serait lié au parti islamiste alors au pouvoir.

Y. N.