Affaire Anas Hmaïdi | Le procès reporté au 26 mars

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a ordonné, ce jeudi 26 marsb 2026, le report de l’examen du dossier impliquant Anas Hmaïdi, président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT).

La comparution d’Anas Hmaïdi devant la justice fait suite à une décision du juge d’instruction qui l’a renvoyé devant la chambre correctionnelle pour des poursuites liées à « l’entrave à la liberté de travail », une infraction prévue et punie par l’article 136 du Code pénal tunisien.

Il est à noter que l’immunité judiciaire d’Anas Hmaïdi avait été levée le 20 septembre 2022 par le Conseil supérieur provisoire de la magistrature (CSPM), ouvrant ainsi la voie à ces poursuites.

Y. N.