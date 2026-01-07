Khayam Turki | Report de l’affaire liée à des infractions financières

La justice a décidé, ce mercredi 7 janvier 2026, de reporter le procès de Khayam Turki, lié à une affaire liée à des infractions financières.

La décision a été prise par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis, précise Mosaïque FM, citant une source proche du dossier, en précisant qu’en novembre dernier l’affaire avait été renvoyée à janvier à la demande de la défense.

La justice a reporté le procès au mois de février prochain sachant qu’il est en détention depuis février 2023, dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, purgeant une peine de 35 ans ferme.

Y. N.