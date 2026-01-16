Le Théâtre municipal de Tunis accueillera, samedi 7 février 2026 à 19h30, un récital de piano exceptionnel porté par la talentueuse Feriel Ziadi.

Pour cette soirée placée sous le signe de l’élégance et de l’émotion, l’artiste sera accompagnée par l’Orchestre Philharmonique Les Solistes ainsi que le chœur Les Solistes. L’ensemble sera placé sous la direction du Maestro Achref Bettibi.

Ce concert symphonique promet une immersion musicale intense, mêlant virtuosité au piano et puissance chorale. Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur la plateforme Teskerti.tn.

Pour plus d’informations, un numéro de téléphone est mis à la disposition du public : 99 99 60 67.