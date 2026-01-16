Premier Salon du livre et de l’enfant à Médenine

Médenine prépare son premier Salon du livre et de l’enfant, prévu du 24 janvier au 8 février 2026, sous le thème « Le livre à l’ère du numérique ».

Les organisateurs promettent un programme riche, avec des animations culturelles variées en passant par de la musique, du théâtre et des ateliers, réunissant éditeurs, libraires, distributeurs, écrivains et spécialistes des technologies numériques.

Dans une déclaration à l’agence Tap, Sami Chamekh, directeur général du Centre tunisien des foires a exprimé son ambition d’inscrire l’événement dans la durée et de l’ouvrir à des participants étrangers.

Notons que ce Salon du livre et de l’enfant est organisé par le gouvernorat de Médenine, en partenariat avec la Délégation régionale des Affaires culturelles.

Y. N.