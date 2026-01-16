SNJT | Réception en l’honneur Chadha Haj Mbarek après sa libération

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a organisé, ce vendredi 16 janvier 2026, une réception en l’honneur de la journaliste Chadha Hadj Mbarek, marquant un moment fort de solidarité professionnelle.





Accompagnée de membres de sa famille, Chadha Hadj Mbarek a été reçue au siège du syndicat en présence de nombreux confrères et consœurs pour une rencontre visant à lui exprimer le soutien indéfectible de la famille journalistique.

À cette occasion, le syndicat a également rendu hommage à son avocat, Me Souheil Medimegh, et ce, pour son engagement dans la défense des droits, son combat pour le respect des règles du procès équitable et son plaidoyer constant en faveur de la liberté de la presse.



A l’occasion, le SNJT a réaffirmé son attachement absolu à la liberté de la presse et au libre exercice du métier de journaliste, considérés comme les piliers de l’État de droit et a appelé à un environnement sécurisé permettant aux journalistes d’exercer leurs fonctions sans pressions, menaces ou poursuites, conformément à la Constitution et aux conventions internationales.

.

Le Syndicat a conclu en affirmant qu’il ne ménagera aucun effort pour sauvegarder les acquis de la profession et pour protéger la dignité des professionnels du secteur et à défendre tout journaliste faisant l’objet de restrictions.

Y. N.

Crédit photo : Hassene Farhat