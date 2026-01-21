Tunisie-France | Vers un renforcement du partenariat en faveur de la protection des enfants

L’Ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, s’est entretenu, le 21 janvier 2026, avec Sarah El Haïry, ancienne Ministre déléguée chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et des Familles, et actuelle Haute Commissaire à l’Enfance.

La rencontre a été centrée sur les opportunités de coopération tuniso-française en matière de protection de l’enfance dans les milieux scolaires et cybernétiques.

La coopération entre les deux pays concerne également la formation et l’encadrement des professionnels en charge de l’enfance.

