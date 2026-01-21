CNCI-Tunisie | Avis concernant la participation à la 98e cérémonie des Oscars

Le film qui représentera la Tunisie dans la catégorie « Oscar du meilleur film international » sera sélectionné par une commission dont les membres sont désignés par le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), sous la tutelle du Ministère des Affaires Culturelles.

Cette commission aura pour mission de visionner les films éligibles, de les évaluer, puis de choisir le film le plus représentatif du cinéma tunisien, soit à travers des discussions, soit par un vote.

À ce titre, le CNCI invite les professionnels dont les films répondent aux critères fixés par l’Académie des Oscars – et précisés dans le lien ci-dessous – à déposer une demande écrite auprès du bureau d’ordre du CNCI à la Cité de la Culture – Avenue Mohamed V – Tunis.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 août 2025 à 13h00.

La demande doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives attestant que le film satisfait aux conditions de candidature.

️Adresse e-mail de contact : service.communication@cnci.tn

Lien vers le règlement : https://www.oscars.org/…/98th_aa_international_feature…

La 98e cérémonie des Oscars se tiendra à Los Angeles le 15 mars 2026.

Communiqué