​Bizerte | Suspension des cours maintenue pour ce jeudi

​Face aux conditions météorologiques et aux risques persistants, la Commission régionale de lutte contre les catastrophes a décidé de prolonger la fermeture des établissements éducatifs sur l’ensemble du gouvernorat de Bizerte.

C’est ce qu’annonce un communiqué du gouvernorat, en précisant que cette mesure préventive vise à garantir la sécurité des élèves, des étudiants et du corps enseignant face à la situation actuelle dans la région et que la suspension s’applique à aux structures, publiques comme privées.

​Les autorités locales appellent les citoyens à la prudence et à suivre les mises à jour régulières diffusées par la Commission régionale.

Y. N.