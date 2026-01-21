Météo-Tunisie | Prévisions météo pour cette nuit

​L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit un temps instable pour la nuit de ce mercredi 21 janvier 2025, qui sera marqué par des précipitations locales.

​Le ciel restera majoritairement couvert ce soir sur l’ensemble du pays et des pluies locales et éparses sont attendues dans le Nord ainsi que dans certaines régions du Sud, indique le communiqué de l’INM.

Par ailleurs, la vigilance est particulièrement de mise à l’extrême nord-ouest, notamment dans la région de Aïn Draham (Jendouba), où les averses pourraient prendre un caractère orageux.

​La nuit sera également marquée par des vents forts pouvant temporairement dépasser les 60 km/h en particulier près des côtes et dans le sud-est avec des températures nocturnes variant entre 4°C et 8°C sur les hauteurs et les régions de l’ouest et entre 8°C et 12°C dans le reste du pays.

Y. N.