Trafic de médicaments | Un pharmacien et un étranger écroués

Le tribunal de première instance de Tataouine a ordonné la mise en détention de deux individus impliqués dans un réseau de contrebande de médicaments vers l’étranger.

L’affaire a débuté lorsque la brigade de la garde douanière de Tataouine a intercepté un véhicule portant une immatriculation étrangère et dont la fouille approfondie a permis de découvrir une importante quantité de médicaments, dissimulée dans des cachettes aménagées.

Nidhal Labyedh, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tataouine et son porte-parole a confirmé à Mosaïque FM que le Parquet a ordonné le transfert du suspect, du véhicule et de la marchandise à la police judiciaire pour enquête.

Celle-ci a révélé l’existence d’une coordination préalable entre le citoyen étranger et le propriétaire d’une pharmacie locale. Les deux complices communiquaient via l’application de messagerie WhatsApp pour organiser l’approvisionnement destiné au trafic, ajoute la même source.

Le Parquet a ordonné des mandats de dépôt à l’encontre des deux suspects alors que l’enquête se poursuit.

