Affaire Omar Laabidi | Les peines confirmées en cassation

Les peines prononcées dans l’affaire du décès du supporter du Club Africain, Omar Laabidi, ont été confirmées, ce mardi 27 janvier 2026, par la Cour de Cassation.

La Cour de cassation a décidé de rejeter tous les pourvois contre la décision de la cour d’appel de Tunis, qui avait prononcé une peine d’un an de prison avec sursis contre douze agents de sécurité impliqués dans cette affaire.

Notons qu’en rejetant les pourvois (tant sur la forme que sur le fond), la Cour confirme définitivement les jugements de la Cour d’appel à l’encontre des accusés.

On notera que cette affaire remonte à 2018, lorsque le jeune Omar Labidi est mort noyé à la suite d’ une poursuite policière aux alentours du stade olympique de Radès.

Y. N.