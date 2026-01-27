Décès de Souad Guellouz | La littérature tunisienne perd l’une de ses pionnières

Avec douleur et tristesse, le ministère des Affaires culturelles a annoncé ce mardi 27 janvier 2026 le décès de l’écrivaine Souad Guellouz. Elle s’éteint en laissant derrière elle un héritage littéraire immense, marqué par son rôle de pionnière du roman féminin en Tunisie.

Née en 1937 et originaire de Metline, dans le gouvernorat de Bizerte, Souad Guellouz a embrassé la carrière d’écrivaine dès 1957, en débutant son parcours en langue française, elle s’est imposée comme une fervente défenseuse de l’identité tunisienne à travers ses écrits, rappelle le ministère des Affaires culturelles.

Au fil des décennies, elle a enrichi la bibliothèque nationale de récits profonds et de poésie délicate. Parmi ses œuvres les plus emblématiques, on retient : « La vie est simple » , « Les Jardins du Nord » , « Myriam ou le rendez-vous de Beyrouth » (lauréat du prestigieux prix Comar d’Or), « Un rien d’arc-en-ciel » (Recueil de poésie).

Dans son communiqué, le ministère présente ses plus sincères condoléances à la famille de la défunte ainsi qu’à l’ensemble de la communauté culturelle tunisienne.

