Tunisie | Verdicts dans l’affaire de l’évasion de 5 terroristes

​La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire de l’évasion de cinq détenus terroristes de la prison civile de Mornaguia.

​De lourdes condamnations ont été prononcées, tard dans la soirée du mardi 27 janvier 2026, contre les évadés qui ont écopé d’une peine de 38 ans de prison chacun, indique Mosaïque FM, en citant une source proche du dossier.

Le verdict a également visé les complices des responsables et agents pénitentiaires accusés de manquements à la sécurité, qui ont été reconnus coupables et condamnés à des peines variant entre 3 et 8 ans de prison ferme.

Y. N.