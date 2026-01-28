Les manuels scolaires tunisiens sont-ils imprégnés de rhétorique antisémite ?

Selon un rapport de l’Institut pour le suivi de la paix et de la tolérance culturelle dans l’éducation scolaire (Impact-se), il y aurait «un fossé important entre les réformes sociales modernes et la persistance d’une rhétorique antisémite» dans les manuels scolaires tunisiens, rapporte le journal Times of Israel. (Ph. Manifestation propalestinienne à Tunis).

L’étude a examiné et analysé 80 manuels scolaires, du CP à la Terminale, dans de nombreuses matières, en les comparant aux normes de l’Unesco en matière de paix et de tolérance dans l’éducation et a «constaté que si la Tunisie promeut avec succès l’égalité des sexes et la tolérance interculturelle, ces valeurs sont appliquées de manière sélective», écrit le journal israélien, qui évoque ce qu’il qualifie de «stéréotypes inquiétants» en présentant les Juifs comme «avides et conspirateurs».

«Un manuel scolaire de première (11e année) dépeint un marchand juif comme fourbe, affirmant que de tels traits sont inhérents à tous les Juifs», écritTimes of Israel, qui relève, par ailleurs, dans les manuels, une hostilité envers Israël comme un thème récurrent. «Le programme scolaire présentant le sionisme comme un projet colonialiste et désignant Israël comme ‘‘l’entité sioniste’’», s’émeut l’auteur de l’article, qui feint d’ignorer les centaines de massacres commis par l’Etat d’Israël, depuis sa fondation, en 1948, et même bien avant, contre la population palestinienne dont il a confisqué les terres et les biens.

Tout en dénonçant l’amalgame entre Israéliens et Juifs, comme celui entre musulman et terroriste, ou Palestiniens et terroristes, dont pullulent les médias et les manuels scolaires israéliens, nous ne pouvons que stigmatiser, à notre niveau, le fait colonial israélien, dénoncer les crimes de guerre commis par Israël, par ailleurs condamnés par la Cour internationale de justice, et réaffirmer haut et fort, dans nos médias et nos manuels scolaires, le droit des Palestiniens à un Etat libre sur leur territoire historique.

Israël pourra continuer à massacrer les Palestiniens et à imposer sa colonisation par les armes généreusement fournies par les pays occidentaux, mais son narratif colonial ne passera jamais, en tout cas pas en Tunisie et dans les autres pays arabes qui considèrent l’Etat hébreu comme une «tumeur maligne» dans le corps du monde arabe.

Latif Belhedi