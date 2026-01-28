Malgré la consonance étrangère du nom, l’auteur de ces deux romans dont il est ici question est un enfant du pays. En effet, Jean-Claude Versini, qui appartient à une grande famille corse, né en 1939, et a grandi, parmi nous, en Tunisie, et précisément, à Porto Farina (Ghar El-Melh) où son père occupait, à l’époque, la fonction de gardien du «Fort de Lazaret».

Salah El Gharbi *

Même si le jeune homme quitta la Tunisie après l’indépendance et qu’il s’engagea dans la Marine française, il garda en lui la nostalgie du pays, témoin de son enfance et de sa jeunesse, mais aussi, de son premier amour.

Etant accaparé par ses responsabilités, aussi bien familiales que professionnelles, il fallait attendre les années quatre-vingts, lors d’une visite d’affaires au pays, pour que, l’esprit stimulé par les réminiscences de l’enfance et par les souvenirs des êtres et des lieux, pour que Jean-Claude Versini se laissât enchanter et se décider à revenir se ressourcer dans ce ravissant petit coin de notre pays.

A la recherche du temps perdu

Depuis, rendre visite à Ghar El-Melh, devint une sorte de pèlerinage annuel, l’occasion de retrouver les vieux copains et d’aller sur les traces de sa jeunesse, à la recherche du temps perdu, jusqu’au jour où cette âme artiste se décida de ravir cette nostalgie à l’épreuve du temps. Et ce fut le début d’une expérience éditoriale avec la publication de deux récits autobiographiques : ‘‘L’enfant du Lazaret’’ (2007), œuvre qui allait être adaptée au cinéma en 2017, par Kamel Ben Ouanes, (‘‘Kantaoui-Films’’) et ‘‘Bizerte, les ados de l’Indépendance’’, récit paru aux éditions Nirvana, en 2009.

Après ‘‘Pavlo’’, paru en 2023, dont l’action a pour cadre la guerre en Ukraine, rendue à travers le témoignage d’un jeune adolescent, condamné à s’exiler en Pologne, Versini enchaîne avec ‘‘Enquêtes dans la neige et le sable’’ (Ed. Le livre et la plume, 2025). Cet ouvrage captivant comporte le récit de deux intrigues policières. Si la première, ‘‘Meurtre dans le Vercors’’, dont l’action a lieu à une trentaine kilomètres d’Autrans, tourne autour de la mystérieuse mort d’une femme, la seconde, (‘‘L’affaire de l’A7’’), a pour cadre la Tunisie, et précisément, le Cap Sidi Ali El Mekki.

Avec la seconde «affaire», le cadre s’élargit et la crise prend une plus grande ampleur puisqu’il est question du kidnapping de la fille de l’ambassadeur de France à Tunis, de trafic de cocaïne, et d’une intrigue complexe dans laquelle se trouvent impliqués des personnages appartenant à des plusieurs nationalités.

Un monde de paix, d’amitié et de concorde

Dans ces deux récits d’enquêtes policières, tout en cherchant à alimenter l’intérêt dramatique, l’auteur nous plonge dans deux univers où les différences culturelles sont dépassées au profit d’une sorte de complicité fraternelle. Ainsi, dans la petite commune du Vercors, le cadre du premier récit, l’auteur met en évidence l’entente cordiale et la confiance qui lient entre le Commandant Aurore Poggi (un nom d’origine corse) et son collègue le Capitaine Moncef et qui vont contribuer au succès de leur entreprise. De même, dans le deuxième récit, c’est la coopération aussi bien, entre les institutions française et tunisienne qu’entre les personnes originaires des deux pays qui va contribuer à la résolution de la crise.

Avec ‘‘Pavlo’’, comme avec les ‘‘Enquêtes…’’, tout en offrant à ses lecteurs, deux récits époustouflants, conduits avec minutie, Versini plaide en faveur d’un monde de paix où régneraient l’amitié et la concorde.

De même, en choisissant de situer ces deux intrigues policières, l’une au Vercors, lieu de résidence de l’auteur et l’autre au Cap Sidi Ali El Mekki, Versini semble chercher à rendre hommage à ces deux lieux chers à son cœur. Ainsi, c’est à travers la fiction, qu’il choisit non seulement à nous offrir une leçon de fraternité, mais aussi, à dépasser la distance qui sépare les Alpes et leurs forêts des rivages de Porto Farina. C’est sa manière de réconcilier en lui-même, deux «moi», celui de l’enfant et de l’adolescent d’antan avec l’homme qu’il est devenu, un être plein de générosité et de talent.

* Romancier et essayiste.

‘‘Pavlo’’, Ed. Le livre et la plume, 2023.

‘‘Enquête dans la neige et le sable’’, Ed. Le livre et la plume, 2025.