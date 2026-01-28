ONSR | Météo agitée en Tunisie, la plus grande vigilance est de mise

Une zone de turbulences atmosphériques est annoncée pour cette nuit et demain en Tunisie combinant vents violents dépassant les 100 km/h et fortes pluies. Les autorités ont de ce fait appelé les usagers de la route à une prudence extrême.
Pour garantir la sécurité de tous, l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a donné des consignes essentielles à respecter, dans un communiqué diffusé dans la soirée de ce mercredi 28 janvier 2026.
Le vent soufflera avec une force exceptionnelle, particulièrement sur les zones de Jendouba, Béja, Bizerte, Nabeul et les hauteurs ouest et il est donc conseillé de réduire la vitesse : Plus le véhicule va vite, plus il est sensible aux pressions latérales du vent.
L’ONSR a aussi appelé à évoter les dépassements risqués : Soyez extrêmement vigilants lors du dépassement de poids lourds ou de bus. L’effet « appel d’air » peut brusquement déstabiliser votre trajectoire.
Dans son communiqué, l’ONSR a également prévenu des secousses soudaines et a appelé les usagers des routes à maîtriser leur direction, à éviter de stationner sous des arbres centenaires, des poteaux électriques ou des panneaux publicitaires qui pourraient céder.
Quant aux pluies, celles-ci vont réduire la visibilité, en particulier au Nord et au Centre et l’Observatoire conseille de :
- Rester visibles : Allumer les feux de croisement, même en plein jour. Cela s’applique également aux motocyclistes.
- Distances de sécurité : Doubler les distances de sécurité. Sur une route mouillée ou couverte de grêle, la distance de freinage est considérablement allongée.
- Éviter les coups de frein : Ne pas freiner brusquement. Privilégier le frein moteur pour ralentir progressivement et éviter l’aquaplaning ou la glissade.
Y. N.
