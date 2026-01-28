« The Voice of Hind Rajab » parmi les nommés aux BAFTA Film Awards 2026

Le film tunisien « The Voice of Hind Rajab » de la réalisatrice Kaouther Ben Hania, parmi les nommés aux BAFTA Film Awards 2026, dans la catégorie Meilleur film en langue non anglaise.

C’est ce qu’annonce le Centre national du cinéma et de l’image, en exprimant sa fierté de cette nouvelle distinction et en félicitant toute l’équipe du film : « longue vie au cinéma tunisien !»

Les BAFTA (British Academy of Film and Television Arts Awards) comptent parmi les distinctions cinématographiques les plus prestigieuses au monde. Décernés par l’Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision, ils récompensent chaque année l’excellence et la créativité dans le domaine audiovisuel international..

Cette sélection constitue une reconnaissance majeure du cinéma tunisien et confirme sa capacité à porter des récits puissants et universels sur les plus grandes scènes mondiales.

