Pluies et vents forts atteignant 100 km/h cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce des conditions climatiques instables pour la soirée, marquées par des précipitations intenses au Nord et des vents violents sur une grande partie du pays.

Des nuages denses couvriront le Nord et localement le Centre, apportant des pluies temporairement orageuses, indique l’INM en précisant que ces précipitations seront parfois abondantes, notamment à l’extrême Nord-Ouest du pays.

​Le phénomène le plus marquant reste la force du vent qui soufflera fort sur la quasi-totalité du territoire et variera entre 50 et 80 km/h avec des pics de rafales pouvant atteindre 100 km/h, particulièrement dans les gouvernorats de Jendouba, Béja, Bizerte, Nabeul, ainsi que sur les hauteurs ouest.

​Côté thermomètre, la fraîcheur se poursuit cette nuit avec des températures allant de ​6 à 10°C sur les régions de l’Ouest et entre ​11 à 16°C dans le reste du pays.

