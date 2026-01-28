Soirée astronomique | «Les planètes géantes» à la CST

La Cité des Sciences à Tunis (CST) organise, le samedi 31 janvier 2026 à partir de 18h30, une soirée astronomique placée sous le thème «Les planètes géantes».

Cet évènement (entrée libre et gratuite) est prévu pour ce samedi 31 janvier 2026 à partir de 18h30, à l’auditorium IBN Khaldoun à la CST et sera marqué par un riche programme :

Conférence : « Les planètes géantes » une immersion captivante dans l’univers fascinant des géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ces colosses du système solaire qui se distinguent par leur taille impressionnante, leur beauté spectaculaire et les nombreux mystères qu’elles recèlent ;

Observation astronomique : À travers les télescopes installés sur le site, les participants auront l’opportunité d’observer :

• la Lune ;

• la planète Saturne et ses satellites ;

• la planète Jupiter, ses bandes nuageuses colorées ainsi que ses quatre plus grandes lunes Io, Europe, Ganymède et Callisto visibles sous forme de points lumineux gravitant autour de la géante gazeuse.

Alliant science, découverte et émerveillement, la soirée esr ouverte à tous les passionnés du ciel et de l’univers !