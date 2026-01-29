Tunisie  | Point météo pour cette nuit

​L’Institut national de la météorologie (INM) a publié les prévisions pour la nuit de ce jeudi 29 janvier 2026 et a appelé à la vigilance, particulièrement sur le littoral nord.

L’INM annonce une météo capricieuse, marquée par des précipitations, des risques de grêle et des vents forts, avec des températures variant entre 7°C et 12°C dans les régions de l’Ouest et entre 13°C et 18°C dans les autres régions du pays.

​Le point météo indique que le temps sera marqué par des passages nuageux denses sur le nord du pays, qui s’accompagneront de pluies éparses et d’orages au nord pouvant être intenses à l’extrême Nord-Ouest et qui s’étendront localement vers les régions du Centre.

Des vents forts sont attendus près des côtes et la mer sera très agitée, indique encore l’INM en affirmant que les activités en mer sont à aborder avec prudence, voire à éviter..

Y. N.