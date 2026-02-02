INM | Point météo pour cette nuit en Tunisie

​Le temps sera marqué par une instabilité sur les côtes et les hauteurs, cette nuit, avec des vents forts, annonce l’Institut national de la météorologie (INM).

La même source a fait savoir que le ciel sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays et que des rafales de vents sont attendues et seront fortes près des côtes, sur les hauteurs occidentales, ainsi que dans le Sud.

Ces vents pourraient provoquer des tourbillons de sable locaux, réduisant ainsi la visibilité dans le sud, ajoute l’INM ce lundi 2 février 2026.

Par ailleurs, le mercure affichera des températures nocturnes variant entre 8°C et 12°C dans les régions Ouest et entre 12°C et 15°C ailleurs.

