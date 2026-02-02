Selon des documents du FBI, Trump accusé d’abus sur mineure

Selon des documents relatifs au dossier de Jeffrey Epstein récemment publiés, des agents du FBI du bureau de Washington ont été dépêchés pour interroger un lanceur d’alerte qui accusait le président Donald Trump d’avoir abusé sexuellement d’une jeune fille il y a 35 ans dans le New Jersey.

Mikey Smith

Ce lot de documents comprend ce qui semble être des notes récapitulatives d’appels passés l’année dernière à une ligne d’assistance téléphonique du FBI pour les lanceurs d’alerte, mentionnant à plusieurs reprises Donald Trump. L’inscription sur une telle liste ne constitue pas une preuve de culpabilité. Et certains témoignages figurant dans le document ont été jugés non crédibles.

L’un d’eux indique : «[Nom masqué] a signalé qu’une amie, non identifiée, aurait été contrainte de pratiquer une fellation sur le président Trump il y a environ 25 ans dans le New Jersey. Cette amie a confié à Alexis qu’elle avait environ 13 ou 14 ans à l’époque et qu’elle aurait mordu le président Trump pendant la fellation. Elle aurait ensuite reçu un coup au visage après avoir ri de cet incident. Elle a également déclaré avoir été victime d’abus de la part d’Epstein.»

Allégations mensongères et sensationnalistes ?

Dans les notes de suivi relatives à ce signalement, les agents ont écrit : «Nous avons parlé avec la personne qui a identifié [Nom masqué] comme étant une amie. Le dossier a été transmis au bureau de Washington pour un entretien.»

Dans un communiqué, le ministère de la Justice a déclaré : «Cette production de documents peut inclure des images, des documents ou des vidéos falsifiés ou soumis de manière mensongère, car tout ce qui a été transmis au FBI par le public a été inclus dans la production conforme à la loi. Certains de ces documents contiennent des allégations mensongères et sensationnalistes contre le président Trump, soumises au FBI juste avant l’élection de 2020. Il convient de préciser que ces allégations sont infondées et fausses, et si elles avaient la moindre crédibilité, elles auraient certainement déjà été utilisées contre le président Trump.»

On ignore si cet entretien a eu lieu.

Le ministère de la Justice a annoncé la publication de nombreux autres documents issus de son enquête sur Jeffrey Epstein, reprenant ainsi les divulgations prévues par une loi visant à révéler ce que le gouvernement savait des agressions sexuelles commises par le financier millionnaire sur de jeunes filles et de ses relations avec des personnalités riches et influentes, dont Donald Trump et Bill Clinton.

Le procureur général adjoint Todd Blanche a indiqué que le ministère publiait plus de 3 millions de pages de documents dans le cadre de cette nouvelle vague de divulgations concernant Epstein, ainsi que plus de 2 000 vidéos et 180 000 images. Les fichiers, qui étaient publiés sur le site web du ministère, comprennent une partie des plusieurs millions de pages de documents que les responsables ont déclaré avoir été retenus lors d’une première publication en décembre.

Des mois de pression publique et politique

Ces documents ont été rendus publics en vertu de la loi sur la transparence des dossiers Epstein, promulguée après des mois de pression publique et politique. Cette loi oblige le gouvernement à ouvrir les dossiers concernant le défunt financier et sa confidente et ancienne compagne, Ghislaine Maxwell.

«La publication d’aujourd’hui marque la fin d’un processus très complet d’identification et d’examen des documents, visant à garantir la transparence envers le peuple américain et le respect de la loi», a déclaré Blanche lors d’une conférence de presse annonçant la divulgation.

La perspective de découvrir des documents inédits liant Epstein à des personnalités a longtemps alimenté les discussions des internautes, les théoriciens du complot et tous ceux qui réclamaient des comptes, même si Blanche a reconnu que cette dernière publication de documents ne répondrait peut-être pas à leurs attentes.

D’après The Mirror.