Médenine | Abdallah Saïd devant le tribunal ce 3 février

Abdallah Saïd, président de l’association «Enfants de la Lune de Médenine», comparaît demain mardi 3 février 2026 devant le tribunal de première instance.

Arrêté le 12 novembre 2024, Abdallah Saïd est en détention a prise en charge d’enfants réfugiés, migrants et abandonnés, qui font partie des activités de l’association dans la région de Médenine, selon ses avocats qui dénoncent une détention arbitraire.

Plusieurs associations ont appelé à la libération du militant du sud, conni pour son intégrité et son engagement sans faille.

Y. N.