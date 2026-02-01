L’huile d’olive extra vierge tunisienne brille à l’international

La Tunisie figure parmi les plus grands producteurs mondiaux d’huile d’olive. Durant la campagne actuelle, la production devrait progresser de 47 % pour atteindre environ 500 000 tonnes, malgré un recul de la production mondiale.

La Tunisie devrait ainsi se classer deuxième au niveau mondial, derrière l’Espagne et devant l’Italie, selon les estimations du Conseil oléicole international.

Les exportations d’huile d’olive tunisienne au cours du dernier trimestre 2025 ont atteint environ 108 000 tonnes, pour une valeur totale de 1,379 milliard de dinars tunisiens, selon les données du ministère du Commerce et du Développement des exportations.

L’huile d’olive tunisienne continue de briller dans les compétitions internationales grâce à son exceptionnelle qualité, remportant des centaines de prix en 2024 et 2025.

Lors du Concours international d’Istanbul, la Tunisie a remporté 57 prix, dont 44 médailles d’or. Elle s’est classée deuxième au niveau mondial au prestigieux Concours Mario Solinas, organisé par le Conseil oléicole international, en décrochant trois prix majeurs, dont une médaille d’or.

Au Concours international de l’huile d’olive de New York, les marques tunisiennes ont remporté 26 médailles (12 d’or et 14 d’argent).

En 2025, la Tunisie a dominé le concours de Miami avec 62 médailles d’or, surpassant 13 pays participants, et a remporté 83 médailles d’or à Genève, notamment pour des huiles aux bienfaits reconnus pour la santé (riches en polyphénols). Plusieurs marques tunisiennes se sont également distinguées à Stockholm, remportant le prix de la «Meilleure variété».

Ces performances, soit 307 prix remportés dans 16 concours différents pour la seule année 2025, confirment le leadership mondial de la Tunisie dans le secteur de l’huile d’olive extra vierge.

I. B. (avec Tap).