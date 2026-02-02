« Mektoub My Love », mardi 3 février à IFT

L’Institut français de Tunisie (IFT) propose la projection du film « Mektoub My Love : Canto Due » de Abdellatif Kechiche, demain mardi 3 février 2026.

C’est à 18h à l’auditorium de l’IFT que le rendez-vous est donné et les billets (Tarif : 6 DT) sont en vente à l’accueil de l’Institut et en ligne sur son site.

— Résumé —-

Amin revient à Sète après ses études à Paris, rêvant toujours de cinéma. Un producteur Américain en vacance s’intéresse par hasard à son projet, Les Principes essentiels de l’existence universelle, et veut que sa femme, Jess, en soit l’héroïne. Mais le destin, capricieux, impose ses propres règles.

Bande-annonce