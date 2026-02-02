SOCIETETunisie

Béja | Mise en garde contre la montée des eaux du fleuve Medjerda

2 février 20262 février 2026
Le Commissariat régional pour le développement agricole (CRDA) de Béja a annoncé dans un communiqué d’avertissement, ce lundi 2 février 2026, que le niveau d’eau de la fleuve Medjerda devrait monter dans la zone d’Al-Qafifi (Sehili), le pont Sidi Ismail, Douar Al-Nakhla (Sidi Ismail) et la zone d’El-Aifiya (Mastouta).

Dans ce contexte, elle a appelé les citoyens vivant près des rives du fleuve Medjerda, dans la partie s’étendant entre les frontières des gouvernorats de Jendouba et de Béja, jusqu’à la zone d’El-Aifiya (Mastouta), à faire preuve de prudence et à ne pas s’approcher des rives du cours d’eau et à tenir à distance les équipements et les animaux.

Les recommandations du CRDA de Béja interviennent suite à d’importantes précipitations qui ont causé la montée du niveau d’eau du fleuve depuis Ghardimaou et Jendouba jusqu’à la ville de Bousalem.

I. B. (d’après Diwan FM)

