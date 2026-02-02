Slim Alileche prépare son documentaire ‘‘A vol d’oiseau’’

Le jeune cinéaste tunisien Slim Alileche se prépare à tourner son prochain documentaire. ‘‘A vol d’oiseau’’ «est à la fois un récit humain, une exploration sensible et un regard engagé sur ce que nous risquons de perdre si nous cessons de regarder, d’écouter et de protéger», a-t-il écrit dans un post sur les réseaux sociaux.

Ce documentaire raconte l’histoire d’un homme, Ridha Ouni, qui, en parcourant la Tunisie, du nord au sud, de l’est à l’ouest, poursuit la mission à laquelle il voue sa vie : protéger le vivant. Naturaliste autodidacte, il soigne les animaux sauvages blessés, observe, recense, transmet son savoir et lance des alertes pour préserver la nature. Dans le refuge qu’il a construit près de chez lui, il accueille des animaux blessés ou capturés — principalement des rapaces — qu’il soigne avant de les relâcher dans leur milieu naturel.

Le film accompagne Ridha Ouni dans ses missions de terrain, au cœur de son refuge et de ses combats quotidiens. C’est un voyage à travers les paysages tunisiens et une réflexion sur notre relation à la nature.

Slim Alileche est en train de réunir le financement qui servira à couvrir une partie des besoins techniques et logistiques indispensables au tournage du film.

Slim Alileche, lui-même très attaché à la nature et au monde sauvage, est, aujourd’hui, inscrit en 2e année à l’Institut francophone de formation au cinéma animalier de Ménigoute (l’Iffcam). Pour lui, ce documentaire est bien plus qu’un projet : c’est une quête personnelle essentielle.

