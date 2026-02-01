Hammamet accueille la 12e édition du Festival des Agrumes

La ville de Hammamet (gouvernorat de Nabeul) accueillera les 7 et 8 février 2026 la douzième édition du Festival des Agrumes sous le thème «Hammamet, entre mer et vergers».

Le festival rend hommage à la culture des agrumes, un héritage profondément ancré dans l’histoire de la ville. Il met en lumière les vergers de la région ainsi que les savoir-faire traditionnels qui ont façonné le mode de vie local pendant des décennies. Les agrumes, tels que l’orange, le citron et la fleur de bigaradier (zhar), constituent une ressource historique essentielle pour les habitants.

Pour cette édition, un programme d’animation comprend des expositions avec des stands dédiés aux fruits frais et aux produits transformés comme les confitures, l’eau de fleur d’oranger et les essences naturelles ; des démonstrations artisanales à travers des ateliers de distillation de fleurs de bigaradier pour découvrir des pratiques ancestrales ; des spectacles de musique ; des ateliers depeinture et de céramique pour petits et grands ; et un concours gastronomique du meilleur cake aux agrumes pour couronner cette célébration gourmande.

Sensibilisation et développement durable

Au-delà de l’aspect festif, l’événement agit comme un conservatoire de la mémoire face à l’urbanisation croissante. Il sert de plateforme pour promouvoir les producteurs et artisans locaux, tout en sensibilisant le public à la nécessité impérieuse de protéger les espaces agricoles et l’environnement de Hammamet.

Cette édition confirme la fierté d’une ville attachée à ses racines et résolument tournée vers un développement durable respectueux de son identité.

Rappelons que ce rendez-vous annuel, devenu une étape incontournable du calendrier culturel, environnemental et économique de la région, est organisé par l’Association d’éducation relative à l’environnement (Aere) en partenariat avec la municipalité de Hammamet, la Direction régionale de la culture de Nabeul, le Centre culturel international de Hammamet, la Fédération tunisienne de l’hôtellerie, l’Espace Hammamet Art et Culture…