Solidarité avec Abdallah Saïd et appel à sa libération

Des associations expriment leur solidarité avec Abdallah Saïd président de l’association «Enfants de la Lune de Médenine» qui devra compraître demain devant le tribunal de première instance.

Tout en rappelant son parcours de militant et son engagement depuis des années pour des causes justes, les associations ont appelé à sa libération, voyant dans sa mise en détention « une injustice et une affaire politique ».

A leur tête, le Xomité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) qui a qunt à lui exigé l’abandon de toutes les charges visant Abdallah Saïd, en commantant : Non à la criminalisation de la solidarité !

Et d’ajouter : Le CRLDHT exprime sa solidarité totale avec Abdallah Saïd, défenseur des droits humains et acteur associatif engagé depuis plus de 30 ans auprès des personnes les plus vulnérables. Arrêté le 12 novembre 2024, il est détenu arbitrairement depuis plus de 445 jours, sans fondement terroriste reconnu, pour des faits directement liés à ses activités humanitaires et associatives.

La même source affirme que les faits qui sont reprochés à Abdallah Saïd sont « directement liés à son activité associative : assistance humanitaire à des migrant·e·s et réfugié·e·s, gestion de projets de soutien social, mobilisation de dons, partenariats avec des organisations nationales et internationales et accompagnement de personnes vulnérables».

