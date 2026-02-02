Un homme âgé tué à l’Ariana | Le suspect arrêté

​Un crime a secoué le quartier d’Ennakhilet à l’Ariana, où un homme âgé, qui travaillait comme gardien de nuit dans un dépôt de matériaux de construction, a été tué.

Selon une source citée par Jawhara FM, le corps sans vie de l’homme, tué après une altercation qui a mal tourné, a été découvert et l’alerte a été donnée aux agents du district de la sûreté nationale de l’Ariana Nord.

Les investigations menées ont permis d’identifier et d’interpeller le suspect, alors qu’il tentait de prendre la fuite.

​Conduit au poste de police, ce dernier est passé aux aveux lors de son interrogatoire et a été placé en détention sur ordre du ministère public, ajoute la même source.

On notera que la famille du tueur a présenté aux enquêteurs une ordonnance médicale émanant d’un psychiatre, suggérant que l’individu souffrirait de troubles mentaux ou neurologiques.

Y. N.