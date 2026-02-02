Un homme âgé tué à l’Ariana | Le suspect arrêté

Un crime a secoué le quartier d’Ennakhilet à l’Ariana, où un homme âgé, qui travaillait comme gardien de nuit dans un dépôt de matériaux de construction, a été tué.
Selon une source citée par Jawhara FM, le corps sans vie de l’homme, tué après une altercation qui a mal tourné, a été découvert et l’alerte a été donnée aux agents du district de la sûreté nationale de l’Ariana Nord.
Les investigations menées ont permis d’identifier et d’interpeller le suspect, alors qu’il tentait de prendre la fuite.
Conduit au poste de police, ce dernier est passé aux aveux lors de son interrogatoire et a été placé en détention sur ordre du ministère public, ajoute la même source.
On notera que la famille du tueur a présenté aux enquêteurs une ordonnance médicale émanant d’un psychiatre, suggérant que l’individu souffrirait de troubles mentaux ou neurologiques.
Y. N.
