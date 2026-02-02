Ras Jedir | La douane tunisienne intercepte 30 kg de cocaïne

Les services de la douane tunisienne au poste frontalier de Ras Jedir ont déjoué une tentative d’introduction d’une importante quantité de cocaïne sur le territoire national.

C’est ce qu’a fait savoir la Direction générale de la douane tunisienne dans un communiqué publié ce lundi 2 février 2026, en précisant que la drogue a été interceptée à bord d’un véhicule portant une immatriculation étrangère.

La fouille approfondie dudit véhicule a permis aux douaniers de saisir 26 plaques de cocaïne ( environ 30 kilogrammes,) ajoute la même source.

Un procès-verbal a été établi à cet effet et le Parquet a chargé les services de sécurité compétents de poursuivre l’enquête.

Y. N.