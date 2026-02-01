La Jordanie va importer 10 000 tonnes d’huile d’olive tunisienne  

Une décision exceptionnelle du ministère jordanien de l’Agriculture autorisant l’importation de 10 000 tonnes d’huile d’olive tunisienne pour compenser le déficit de production locale de la campagne 2025-2026 a permis le retour de ce produit de grande renommée sur le marché jordanien, a déclaré l’ambassadrice de Tunisie en Jordanie, Moufida Zribi.

Dans une déclaration à l’agence Tunis Afrique Presse (Tap), Mme Zribi a indiqué que l’ambassade de Tunisie et le bureau de l’attaché commercial à Amman avaient mené une campagne intensive de promotion de l’huile d’olive tunisienne, reconnue pour sa qualité exceptionnelle, en multipliant les contacts et les rencontres avec les acteurs économiques des secteurs public et privé.

Ces efforts ont permis de mettre en relation des entreprises et de lancer des opérations d’exportation dès la fin de l’année dernière, qui se poursuivront jusqu’à la fin de la campagne actuelle, impliquant des institutions publiques et privées.

Mme Zribi a souligné la forte demande des consommateurs jordaniens pour l’huile d’olive tunisienne dans les points de vente au détail, où sa haute qualité et ses prix compétitifs sont très appréciés, répondant ainsi à un besoin essentiel de l’alimentation locale.

Plus de 40 importateurs jordaniens, en coordination avec le Centre de promotion des exportations (Cepex), ont effectué des visites de terrain sur les sites de production d’huile d’olive depuis novembre 2025.

Dans un premier temps, cela a conduit à la signature de contrats portant sur la fourniture d’environ 3 000 tonnes d’huile d’olive tunisienne à la Jordanie, avec des prévisions d’augmentation marquée des exportations fin janvier et début février 2026.

I. B. (avec Tap).