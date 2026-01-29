Tunisie | La tempête révèle la vulnérabilité des vestiges archéologiques côtiers

Le passage du cyclone Harry, au cours de la semaine dernière, s’est accompagné de fortes pluies et d’une mer agitée, qui ont accéléré l’érosion de certaines plages, faisant remonter à la surface des vestiges archéologiques auparavant enfouis à Néapolis (Nabeul) et Kerkouane (Kélibia). Ce qui a poussé l’Institut national du patrimoine (INP) à intervenir d’urgence le long du littoral du gouvernorat de Nabeul.

Les découvertes les plus importantes concernent la région de Néapolis et la plage de Sidi Mahrsi, ainsi que les zones proches du site punique de Kerkouane, dans la région du Hammam Ghezaz, notamment entre Demna et Oued El Ksab.

Les opérations de reconnaissance et de documentation ont été menées avec l’appui des forces de sécurité, dans un contexte marqué par un afflux de curieux et des tentatives de vol d’objets, ayant entraîné des arrestations par la Garde nationale.

Concernant la nature des découvertes, l’INP signale des murs pouvant appartenir à d’anciennes habitations ou à des complexes thermaux à Sidi Mahrsi. À Néapolis, en revanche, des structures compatibles avec des citernes ou des installations de transformation et de salaison du poisson sont en cours d’évaluation, dans une zone déjà connue des archéologues pour ses installations liées au garum. La datation, précisent les mêmes sources, nécessitera des études et des prospections complémentaires une fois les conditions météorologiques et maritimes stabilisées.

Les investigations ne se limitent pas au Cap Bon : des équipes techniques ont également mené des inspections dans le gouvernorat de Mahdia, sur plusieurs sites côtiers, dont Borj Erras et Salakta, afin d’évaluer l’impact de la tempête et de préparer des mesures de protection.

Les experts soulignent également la grande vulnérabilité des sites exposés à la mer, soumis à une érosion structurelle que les événements extrêmes ont tendance à exacerber, et insistent sur la nécessité de mesures de protection côtière et d’une surveillance renforcée.

I. B.