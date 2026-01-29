Vernon | Un Tunisien tué devant le foyer de demandeurs d’asile à Vernon

Un Tunisien âgé de 40 ans a été mortellement poignardé devant un foyer de demandeurs d’asile à Vernon dans l’Eure, en France.

C’est ce qu’a fait savoir BFMTV, citant une source policière, ce jeudi 29 janvier 2026, et affirmant que l’auteur est toujours recherché par les forces de l’ordre.

BFMTV a ajouté que la victime a été tuée par arme blanche dans la nuit du mercredi 28 à ce jeudi 29 janvier et que 24h après les faits, l’enquête n’a encore révélé aucune information pouvant mettre la main sur le tueur.