Quelles sont les cibles des États-Unis en Iran?

Alors que les forces militaires américaines convergent vers le Moyen-Orient, des informations révélées par Israel Hayom -propriété de Miriam Adelson principale mécène de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu- indiquent que l’opération américaine en cours de préparation vise à accomplir simultanément des assassinats ciblés de toutes les personnalités clés au sein du régime afin de créer un état de paralysie les empêchant de toute possibilité de riposte et en même temps de bombarder des installations stratégiques de la République islamique dont certaines au cœur de Téhéran.

Imed Bahri

Israel Hayom, le journal le plus proche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, rapporte que le président américain Donald Trump a ordonné à son équipe de préparer un «plan militaire décisif» pour frapper l’Iran, tout en maintenant délibérément le flou de ses menaces. Ceci coïncide également avec le renforcement militaire américain au Moyen-Orient.

Washington a intensifié son activité militaire dans la région, le président Trump annonçant jeudi qu’une force importante se dirige vers l’Iran. Parallèlement, des sources israéliennes évoquent la possibilité d’une attaque iranienne préventive avant une éventuelle frappe militaire américaine contre Téhéran.

Les dirigeants iraniens en point de mire

Dans un article signé par son correspondant pour les affaires arabes, Shachar Kleiman, le quotidien israélien affirme que l’administration Trump ne se contente plus de formules telles que «changer de comportement» mais finalise actuellement une «liste de cibles» comprenant l’élite dirigeante iranienne et des installations stratégiques sensibles.

Israel Hayom indique que cette liste de cibles inclut des personnalités influentes au sommet de l’État, notamment le Guide suprême Ali Khamenei, qui détient l’autorité décisionnelle ultime en matière de programmes d’armement nucléaire et de soutien aux milices dans la région.

Selon le journal israélien, des informations indiquent qu’assassiner Khamenei provoquerait un séisme susceptible de faire effondrer le régime malgré l’existence de listes secrètes de successeurs potentiels. Face aux informations de plus en plus nombreuses indiquant qu’il est dans des bunkers fortifiés, l’attention se porte sur son successeur probable que les experts estiment être un général des Gardiens de la révolution et non un religieux.

D’après Israel Hayom, le cercle des cibles s’élargit pour inclure le nouveau commandant des Gardiens de la révolution Mohammad Pakpour et les chefs d’état-major fidèles au Guide suprême. La semaine dernière encore, Pakpour avait averti que son organisation avait le doigt sur la gâchette et mis en garde les États-Unis et Israël contre toute erreur d’appréciation.

Kleiman estime qu’éliminer ces personnalités militaires vise avant tout à paralyser le régime, l’empêchant ainsi de riposter immédiatement ou de manière organisée. La liste des personnes à éliminer comprend également des noms responsables de la répression intérieure tels que Gholamreza Soleimani, commandant des forces Basidj. Il n’a aucun lien de parenté avec Qassem Soleimani, l’ancien commandant de la Force Qods, tué en Irak en janvier 2020. Gholamreza Soleimani est néanmoins lui aussi visé par des sanctions occidentales. Depuis 2019, il dirige cette milice dont les membres en tenue civile sont présents partout en Iran et dans toutes les franges de la société. Ils sont principalement utilisés pour réprimer brutalement les manifestations. Gholamreza Soleimani s’est vanté par le passé que sa milice opérait depuis longtemps bien au-delà des frontières iraniennes, ses membres étant déployés au Liban, au Yémen, en Irak et en Syrie.

Esmail Qaani, commandant de la Force Qods et Ali Shamkhani, l’un des plus proches conseillers du Guide suprême et responsable du programme nucléaire sont sur la liste des assassinats ciblés.

Le journal souligne que le plan américain ne se limite pas aux assassinats ciblés mais inclut également une liste de « cibles stratégiques » comprenant des sites souverains à Téhéran, la capitale, tels que les sièges du Conseil suprême de sécurité nationale, de la milice Bassidj, de la police, des services de renseignement et de la Compagnie nationale iranienne du pétrole ainsi que les réserves pétrolières de la province du Khouzestan. Des frappes contre ces sites pourraient aggraver la crise économique iranienne.

Les sites nucléaires et de missiles balistiques

Parallèlement, les sites nucléaires –notamment la base militaire de Parchin où l’imagerie satellite révèle des activités de construction suspectes– demeurent la cible prioritaire dans les calculs du Pentagone présentés à Trump, laissant présager une frappe qui pourrait être la plus vaste et la plus complète de l’histoire de la confrontation entre les deux pays.

Sur le plan militaire, le journal israélien note que l’Iran s’est employé ces derniers mois à développer son système de missiles balistiques et à remettre en état ses sites nucléaires.

Kleiman a ajouté que l’Institut pour la science et la sécurité internationale (Institute for Science and International Security), basé à Washington, D.C., a publié des images satellites montrant des travaux d’ingénierie sur la base militaire de Parchin, à environ 32 kilomètres au sud-est de Téhéran, un site historiquement associé au développement d’un détonateur de bombe nucléaire.

L’institut a indiqué que Téhéran a entrepris des travaux de maintenance et de réparation d’ampleur variable mais rencontre des difficultés pour rétablir ses capacités. Le New York Times a rapporté que le département américain de la Guerre (le Pentagone) a présenté à Trump l’option d’une frappe d’envergure contre les sites nucléaires et de missiles balistiques iraniens.

Les Israéliens restent vigilants quant à la possibilité d’une attaque iranienne préventive avant une éventuelle frappe militaire américaine contre Téhéran tandis que les inquiétudes grandissent dans la région face à l’escalade des tensions notamment avec le renforcement de la présence militaire américaine dans la région.