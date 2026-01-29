Teboursouk | Un élève tué dans l’effondrement d’un pan de mur !

Un drame a secoué la ville de Teboursouk, dans le nord-ouest de la Tunisie, ce jeudi 29 janvier 2026 : Un élève de dix ans a perdu la vie à la suite de l’effondrement d’un pan de mur !

Selon les informations rapportées par Radio Kef, une partie de la clôture d’un établissement s’est écroulée, piégeant le jeune écolier sous les décombres.

Grièvement blessé, l’enfant a été évacué en urgence vers l’hôpital local de Teboursouk, mais malgré les efforts intensifs du personnel médical, il a succombé à ses blessures peu après son admission.

Les circonstances exactes du drame restent à déterminer et une enquête devrait être ouverte pour établir les responsabilités dans ce drame.

Y. N.