Défense nationale | Mise en garde ferme contre les intrusions en zone tampon

Le ministère de la Défense nationale s’est exprimé sur une recrudescence des tentatives de contrebande, ainsi que la présence délibérée d’individus dans des zones frontalières.

Dans un communiqué publié, mercredi 28 janvier 2026, le ministère a indiqué que ces individus traversent des pistes et ne passent ni par les points de contrôle et d’inspection ni par les postes officiellement désignés à cet effet, en ajoutant que ces dernier ne se conforment pas, non plus, aux signaux des patrouilles.

Le ministère a de ce fait rappelé que la présence dans la zone frontalière tampon sans autorisation, ou toute tentative de franchissement clandestin des frontières, constitue une infraction pénale exposant ses auteurs à des poursuites judiciaires.

« Ils seront traités conformément aux dispositions du décret présidentiel N° 230 de 2013, qui autorise le recours à tous les moyens et mécanismes d’action légaux pour contraindre les personnes à s’arrêter ou à se soumettre à un contrôle en cas de non-respect des injonctions », lit-on dans le communiqué.

Le ministère de la Défense nationale a par ailleurs rappelé que la préservation de l’intégrité du territoire national et la lutte contre les activités illégales comme la contrebande, la criminalité transfrontalière et les risques terroristes relèvent pleinement de ses missions, et a appelé l’ensemble des citoyens à coopérer avec les unités militaires, à éviter toute tentative de passage en force et tout comportement suspect, susceptible d’enfreindre les lois et les procédures.

