Le procès de Mohamed Ben Salem reporté

L’examen de l’affaire visant le dirigeant Ennahdha et ancien ministre de l’Agriculture Mohamed Ben Salem a été reporté au 26 février prochain.

Cette décision a été prise par la Chambre spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis, et ce, suite à l’absence de Mohamed Ben Salem, qui n’a pas pu se présenter à l’audience pour des raisons de santé.

Pour rappel, Mohamed Ben Salem a été condamné, le 12 mars dernier, à trois ans et un mois de prison ferme.

Y. N.