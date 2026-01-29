Retour volontaire depuis la Tunisie | 135 Guinéens regagnent leur pays

L’OIM Tunisie a annoncé que 135 ressortissants guinéens sont rentrés sains et saufs dans leur pays d’origine à bord d’un vol charter organisé dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) mis en œuvre par l’OIM Tunisie.

« Grâce au soutien de l’OIM, l’espoir a été restauré grâce à leur aide au retour volontaire. Je vais reprendre mon travail d’électricien automobile. J’ai beaucoup appris sur les nouveaux mécanismes des voitures électriques [pendant mon séjour à l’étranger] et je vais travailler sur cette innovation à mon retour », a déclaré Koné, bénéficiaire du programme..

Conformément aux procédures du programme AVRR de l’OIM, les bénéficiaires seront accompagnés lors de leur réintégration dans leur pays d’origine.

Cette initiative est financée par l’Union européenne dans le cadre du programme « Protection, retour et réintégration des migrants en Afrique du Nord » (MPRR-NA) et mise en œuvre en étroite collaboration avec les autorités tunisiennes et consulaires compétentes.

Communiqué