Tunisie | Un mois de janvier particulièrement pluvieux

Le temps en janvier 2026 en Tunisie a été caractérisé par des pluies exceptionnellement abondantes dans les régions du nord et du centre, en particulier entre le 19 et le 21 janvier 2026, provoquant des inondations, tandis que les régions du sud ont enregistré des pluies légères à modérées, inférieures à la moyenne générale.

Les précipitations totales ont atteint 2302,7 millimètres, soit plus que le double de la moyenne normale de 1118,1 millimètres, ce qui représente 206 % de la moyenne climatique (1991-2020), selon le bulletin climatique préliminaire de janvier publié par l’Institut national de météorologie. Cet apport a permis de remplir à nouveaux les barrages dont certains étaient presque à sec après plusieurs années de faible pluviométrie et réduit, momentanément le stress hydrique dans le pays. Au grand soulagement des agriculteurs.

Janvier 2026 peut être classé comme un mois avec un important excédent de pluie au niveau national, avec une nette concentration de ces excédents dans les régions du nord et du centre, le plaçant au sixième rang des mois de janvier les plus pluvieux au niveau national sur la période allant de 1950 à 2026.

Le Nord a enregistré 232 % de la moyenne (plus de 1011 millimètres), la région centrale 223 % (plus de 244,8 millimètres), tandis que le Sud n’a pas dépassé 54 % (moins de 71,2 millimètres).

Les quantités exceptionnelles enregistrées dans le nord et le centre ont entraîné une saturation rapide des sols, une augmentation significative du ruissellement de surface et une pression considérable sur les réseaux de drainage des eaux pluviales, ce qui explique les inondations localisées, notamment dans les zones urbaines et semi-urbaines.

