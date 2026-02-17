Officiel | Date du premier jour du mois de Ramadan 2026 en Tunisie

Le Mufti de la République Cheikh Hichem Ben Mahmoud a annoncé, dans la soirée de ce mardi 17 février, la date du premier jour du mois de Ramadan 2026 en Tunisie.

Le croissant lunaire annonçant l’avènement du mois de Ramadan n’a pu être observé dans aucun des centres d’observation en Tunisie, et de ce fait, le Mufti a annoncé que le mois de Ramadan démarrera après-demain, jeudi 19 février 2026.

Demain, mercredi 18 février, correspondra au 30 du mois de Chaâbane de l’an 1447 de l’Hégire.

Y. N.