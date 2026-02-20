Tunisie | Le patronat dénonce la «diabolisation» des hommes d’affaires

Le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Samir Majoul, a dénoncé la poursuite des campagnes de «diabolisation» des hommes d’affaires et des chefs d’entreprise, appelant à une révolution législative globale pour réviser la loi sur l’investissement et créer un climat des affaires stimulant qui sauvera l’économie nationale de la récession où elle se morfond depuis 2011.

Ces avertissements ont été formulés dans le cadre d’un diagnostic de la situation économique actuelle réalisé par la Commission de la planification stratégique et du développement durable de l’Assemblée des représentants du peuple, qui s’est réunie jeudi 19 février 2026, et qui a souligné le besoin urgent du pays d’un environnement d’investissement garantissant la pérennité des entreprises existantes et l’amélioration de leur compétitivité afin qu’elles lancent de nouveaux projets créateurs de richesses.

Les représentants de l’organisation patronale ont demandé qu’il soit mis un terme définitif à la bureaucratie et qu’une politique fiscale encourageante soit adoptée, parallèlement à une révision rapide du code des changes afin de l’aligner sur les normes internationales en vigueur dans les pays concurrents, et à la mise à disposition des financements nécessaires aux jeunes entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises.

D’autre part, l’Utica a révélé l’existence d’opportunités mondiales réelles pour attirer les investissements étrangers à la recherche de nouvelles destinations, opportunités qui restent conditionnées au développement des infrastructures, au soutien des industries intelligentes et des énergies renouvelables, ainsi qu’à la révision des accords commerciaux déséquilibrés qui ont nui au tissu économique tunisien.

