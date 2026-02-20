Al-Joumhouri dénonce la criminalisation des militants écologistes de Gabès

Le Parti républicain (Al-Joumhouri) a dénoncé les peines de prison prononcées à l’encontre d’un certain nombre de leaders du mouvement écologiste dans le gouvernorat de Gabès, y voyant une tentative flagrante d’utiliser les institutions judiciaires pour réprimer les manifestations pacifiques revendiquant le droit à un environnement sain et à un développement équitable sans discrimination.

Les tribunaux ont condamné 12 militants, dont Khayreddine Debaya, à 1 an de prison, et un autre militant à 8 mois de prison, pour avoir participé à un sit-in pacifique devant l’administration régionale du Groupe chimique tunisien (GCT) en 2020.

Dans un communiqué rendu public jeudi 19 février 2026, le Parti républicain a indiqué que ces condamnations ont été prononcées malgré l’absence de convocation ou d’information préalable des accusés, ce qui constitue une grave atteinte à la liberté d’expression et de manifestation.

Dans ce contexte, «le moment choisi pour engager ces poursuites et rendre ces jugements coïncide avec la reprise du mouvement de protestation dans la ville de Gabès, ce qui révèle un contraste flagrant entre les promesses électorales et le soutien aux revendications du mouvement «Stop pollution» et les pratiques effectives qui se sont transformées en un choix politique fondé sur l’intimidation», souligne le communiqué.

Le Parti républicain a appelé les autorités judiciaires et exécutives à mettre immédiatement fin aux poursuites contre les militants et à lever les sanctions à leur encontre, soulignant que la résolution de la crise environnementale nécessite l’ouverture d’enquêtes sérieuses sur les sources de pollution, la mise en cause des responsables effectifs des atteintes à la santé publique et l’adoption de politiques publiques urgentes garantissant la justice environnementale pour les habitants de la région.

I. B.