L’application My Ooredoo élue “Produit de l’Année Tunisie 2026”

Ooredoo Tunisie annonce avec fierté que son application digitale phare, My Ooredoo, a été élue « Produit de l’Année Tunisie 2026 » dans la catégorie Application Mobile.

Cette distinction prestigieuse fait suite à une enquête nationale réalisée auprès des consommateurs tunisiens par l’Institut El Amouri. Elle vient consacrer la confiance des clients ainsi que la capacité d’innovation de Ooredoo dans le domaine des services digitaux.

Véritable compagnon numérique au quotidien, l’application My Ooredoo offre aux clients une autonomie totale dans la gestion de leurs services : consultation du solde en temps réel, recharges, paiement de factures, souscription aux offres et options, accès aux promotions exclusives et assistance en ligne. Conçue pour être intuitive, fluide et performante, l’application s’inscrit au cœur de la stratégie de transformation digitale de Ooredoo Tunisie.

À cette occasion, Sunil Mishra, Chief Marketing Officer de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Être élu ‘Produit de l’Année Tunisie 2026’ pour l’application My Ooredoo représente une reconnaissance forte de la part de nos clients. Cette distinction confirme notre engagement constant en faveur de l’innovation, de la simplicité et de l’excellence digitale. My Ooredoo n’est pas seulement une application, c’est une porte d’accès vers une expérience plus intelligente, plus rapide et plus connectée. Alors que nous accélérons notre dynamique digitale et notre déploiement 5G, nous continuerons à proposer des solutions qui améliorent concrètement le quotidien de nos clients. »

Créé en 1987 et présent dans plus de 40 pays, le label « Produit de l’Année » est la plus grande distinction internationale décernée par les consommateurs pour l’innovation produit. Il constitue un repère de confiance permettant aux consommateurs d’identifier les produits les plus performants et innovants du marché.

À travers cette nouvelle consécration, Ooredoo Tunisie réaffirme son ambition de rester un acteur pionnier du digital et de placer l’innovation au cœur de son expérience client.

Communiqué