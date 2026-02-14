En photos, l’Espérance de Tunis en quarts de finale de la Ligue des champions

L’Espérance sportive de Tunis a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF en s’imposant face au Petro Luanda (2-0).

Avec cette victoire à la 6ᵉ et dernière journée de la phase de groupes, L’Espérance de Tunis termine à la deuxième place du groupe D.

Après une première période neutre, les Sang & Or ont dès leur retour des vestiaires pris l’avantage grâce à un but signé Boubacar Diakité à la 46e minute.

L’Espérance est ainsi parvenue à reprendre la main, maintenant la pression sans pour autant parvenir à conclure malgré les différentes occasions. A la 81e minute, Jack Diarra permet à son club de sceller le score définitivement.

Le club tunisois a ainsi validé son billet pour les quarts de finale.

Y. N.