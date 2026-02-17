Sidi Bouzid | Contrebande : 1,5 MD de marchandises dissimulées dans une citerne !

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite, les services de la garde douanière de Sidi Bouzid ont intercepté, ce mardi 17 février 2026, une cargaison de contrebande estimée à 1,5 million de dinars tunisiens (MDT).

​C’est ce qu’a fait savoir la Direction générale de la douane tunisienne, en précisant qu’une patrouille de contrôle routier basée à Sidi Bouzid a réussi à déjouer une tentative de transport de marchandises de contrebande, et ce lors d’une opération de routine.

Le véhicule est initialement destiné au transport des hydrocarbures, toutefois la vigilance des douaniers a permis de découvrir que la citerne avait été aménagée pour contenir des marchandises de contrebande, notamment du prêt-à-porter, des chaussures de sport de marque, des cigarettes électroniques, des faux bijoux et des accessoires pour téléphones portables.

​Selon le communiqué, la valeur totale de la saisie est estimée à 1,5 million de dinars tunisiens et le ministère public a ordonné la garde à vue du conducteur du camion, alors qu’une enquête est en cours.

Y. N.